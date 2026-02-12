Умер Олег Радин, знаменитый курский художник и владелец галереи «АЯ»

«Не стало художника Олега Радина. 9 января ему исполнилось 70. Для курян он был больше, чем просто человек творчества. Он организовывал выставки, перформансы, лекции, творческие встречи. Он сам был искусством — порывистым, человеком не для всех. Загадочным, но открытым и принимающим», — написал Хинштейн.