Умер Олег Радин, знаменитый курский художник и владелец галереи «АЯ»

В возрасте 70 лет умер Олег Радин — известный курский художник и краевед, а также владелец и основатель популярной галереи «АЯ». Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Не стало художника Олега Радина. 9 января ему исполнилось 70. Для курян он был больше, чем просто человек творчества. Он организовывал выставки, перформансы, лекции, творческие встречи. Он сам был искусством — порывистым, человеком не для всех. Загадочным, но открытым и принимающим», — написал Хинштейн.
На протяжении своей жизни Радин также занимался исследованием архивных документов, связанных с пребыванием Казимира Малевича в Курске.
По словам Хинштейна, Радин был истинным художником, со своей страстью. Он полностью посвящал себя своему делу, вкладывая душу в каждую работу. Его творчество находило отклик в сердцах людей, а именно это является основной целью искусства, уверен губернатор.
