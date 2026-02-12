Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Олег Радин, знаменитый курский художник и владелец галереи «АЯ»

Художник Олег Радин умер в возрасте 70 лет.

В возрасте 70 лет умер Олег Радин — известный курский художник и краевед, а также владелец и основатель популярной галереи «АЯ». Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Не стало художника Олега Радина. 9 января ему исполнилось 70. Для курян он был больше, чем просто человек творчества. Он организовывал выставки, перформансы, лекции, творческие встречи. Он сам был искусством — порывистым, человеком не для всех. Загадочным, но открытым и принимающим», — написал Хинштейн.

На протяжении своей жизни Радин также занимался исследованием архивных документов, связанных с пребыванием Казимира Малевича в Курске.

По словам Хинштейна, Радин был истинным художником, со своей страстью. Он полностью посвящал себя своему делу, вкладывая душу в каждую работу. Его творчество находило отклик в сердцах людей, а именно это является основной целью искусства, уверен губернатор.

Ранее KP.RU сообщил, что в декабре 2025 года умер известнейший омский художник Георгий Кичиган.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше