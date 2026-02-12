Александр Рогов не стал комментировать свой уход с Первого канала

Известный стилист Александр Рогов отказался обсуждать свой уход с Первого канала. В интервью Lenta.ru он сообщил, что уже два года работает над своим авторским проектом на телеканале «Домашний».
Модельер уточнил, что сосредоточен на своих авторских проектах, но подчеркнул, что его уход с Первого канала не связан с другой творческой деятельностью, однако от комментариев по этому поводу воздержался.
— Дела Первого канала я не комментирую, — пояснил он.
Неожиданный уход стилиста с Первого канала совпал с его участием в вечеринке обувного бренда Rendez-Vous на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах. Закрытое мероприятие в Куршевеле с участием звезд российского шоу-бизнеса вызвало общественное недовольство и критику из-за излишней роскоши, говорится в материале.
Сеть магазинов Rendez‑Vous жестко раскритиковали за юбилейный пресс-тур в Куршевеле, на который компания потратила почти 30 миллионов рублей. Гостей доставляли в горы на бизнес-джете и кормили устрицами. Среди участников заметили журналистку Ксению Собчак, стилиста Александра Рогова, блогершу Оксану Самойлову и многих других. Тем временем рядовые сотрудники компании пожаловались на урезание зарплат, а клиенты — на некачественную обувь. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого скандала.