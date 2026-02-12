Эксперт Желянина посоветовала не есть больше двух блинов в неделю

При наличии лишнего веса или сердечно-сосудистых заболеваний масло и сахар в составе блинов могут негативно влиять на сосуды и способствовать набору массы. Людям с панкреатитом, гастритом и другими проблемами желудочно-кишечного тракта жареное тесто грозит изжогой, чувством тяжести и раздражением слизистой.