В Неклиновском районе открыли мемориал чекистам — защитникам Ростова и Миус-фронта

В годы войны в Ростове разместили несколько военных училищ. Среди них — эвакуированные из Житомира и Севастополя, а также местные артиллерийские и политическое училища. Именно их курсанты вместе с бойцами НКВД осенью 1941 года встали на пути немецких танков и мотопехоты. Бои шли на территории нынешнего Неклиновского района.