В Неклиновском районе открыли мемориал чекистам — защитникам Ростова и Миус-фронта

В Неклиновском районе появился мемориал памяти воинов-чекистов — участников битвы за Ростов и сражений на Миус-фронте. Как сообщают в Управлении информационной политики правительства Ростовской области, открытие состоялось 12 февраля.
По поручению губернатора Юрия Слюсаря в церемонии принял участие заместитель главы региона Михаил Корнеев.
В годы войны в Ростове разместили несколько военных училищ. Среди них — эвакуированные из Житомира и Севастополя, а также местные артиллерийские и политическое училища. Именно их курсанты вместе с бойцами НКВД осенью 1941 года встали на пути немецких танков и мотопехоты. Бои шли на территории нынешнего Неклиновского района.
Те жертвы не были напрасны. 29 ноября 1941 года Ростов-на-Дону освободили. Это стало первым крупным поражением гитлеровской армии с начала Второй мировой. Один из немецких генералов позже напишет: «Наши проблемы начались с Ростова».
Теперь подвиг чекистов и курсантов увековечен в камне. К мемориалу смогут приходить потомки тех, кто погиб, защищая донскую землю.
— Боевые действия на территории области длились почти два года. По масштабу и ожесточенности сражений у них нет аналогов, — отметил Михаил Корнеев. — Поисковики Дона до сих пор находят в полях мины, бомбы, останки солдат.
Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов.
