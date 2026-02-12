Павлины, зубры и Владычный монастырь: что посмотреть в Серпухове за день

В 2025 году город Серпухов стал еще более привлекательным для туристов. Администрация городского округа провела масштабную работу по улучшению экологической и социальной инфраструктуры. «Вечерняя Москва» посетила одну из жемчужин Московской области и узнала об искусстве, духовности, зубрах и павлинах — в 100 километрах от столицы.
Наверное, у каждого работающего человека иногда возникает мысль о внезапном путешествии. В спокойной обстановке и тишине. И да, за один день можно скинуть груз унылой серости и пополнить запасы внутреннего культурного богатства.
— Серпухов интегрально соединил духовное наследие, природное богатство и многослойный исторический образ, увеличив турпоток на 40 процентов за последние пять лет. Ежегодные фестивали, собирающие тысячи гостей из разных субъектов РФ, укрепляют статус этого места как площадки для масштабных событий, — сообщает член Русского географического общества и эксперт по чувственной эстетике в туризме Наталья Фетисова.
Услада для глаз и носа.
В феврале двери Серпуховского историко-художественного музея распахнулись по особенному случаю — здесь открылась выставка «Импрессионизм с русской душой». Для ее реализации объединились Государственная Третьяковская галерея, Музей Москвы, Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Химкинская картинная галерея имени С. Н. Горшина, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Тверская областная картинная галерея, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова, мимо не прошли и частные коллекционеры.
— Выставка «Импрессионизм с русской душой» в галерее «Каретный сарай» продолжит яркую серию проектов, укрепляющих Серпуховский историко-художественный музей в позиции одной из главных культурных точек притяжения Подмосковья. Мы в целом наблюдаем очень интересную тематическую перекличку ведущих подмосковных выставочных площадок, их живой диалог. Например, в Истре сейчас можно увидеть Саврасова, одного из основоположников лирического пейзажа, в Мелихове — Левитана в параллелях с чеховскими описаниями природы, а на новой выставке в Серпуховском музее и Саврасов, и Левитан среди прочих известных авторов предстают уже как мастера русского импрессионизма, — рассказывает министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Всего на выставке представлено 90 работ, при этом некоторые из них стали частью экспозиции впервые. Создание такого эксклюзива началось более года назад. Исполняющая обязанности директора музея Анна Костырина сравнивает коллекцию с путешествием во времени.
— Пейзажи просторов нашей необъятной страны, натюрморты, бытовые сцены, смена времен года — это все то, что так близко и знакомо каждому русскому человеку с детства, то, что заложено в нашем ДНК, — поделилась руководитель.
Выставочное пространство разделено на тематические зоны «Деревня», «Усадьба» и «Город». Вместе с ними можно отметить и закономерность времен года — морозную зиму и насыщенное лето. Для более ощутимого погружения рядом с некоторыми картинами даже есть колбочки со специальными ароматами. Посетители могут почувствовать запахи лета, весны, осени и зимы, глядя на картины. Среди композиций: черная смородина, трава, яблоки с корицей и другие.
— «Русский импрессионизм» определили еще в советское время, в 1930-х годах. Так что этот термин — устоявшийся. При подготовке выставки нашей задачей было понять, в чем его особенность. Само слово «импрессионизм» сразу вызывает ассоциации с французскими художниками. Однако русские мастера тоже внесли свой вклад в развитие этого направления, — уверяет искусствовед и куратор выставки Мария Трошина.
Действительно, на выставке открывается новый взгляд на работы именитых художников. Этому способствует не только оригинальная подача, но и адаптация для самых маленьких посетителей. Здесь и интерактивный экран для раскрашивания картин, и даже проектор, который демонстрирует их сразу на двух стенах.
Считаем птичек.
Каждый турист про себя может отметить изобилие павлинов в городе. Любители фотографироваться обычно не проходят мимо памятников и скульптур с грациозными птицами. Такое внимание им оказывается неспроста. В 1691 году Высоцкий мужской монастырь стал новым домом для двух павлинов. Они стали подарком от окольничего Михаила Петровича Колупаева. Спустя несколько десятилетий, в 1722 году, в Россию приезжает граф Франциско Санти, которого из-за его знаний о гербах определяют в Герольдмейстерскую контору. Он создает 97 гербов для российских городов, в том числе и для Серпухова. В 1781 году Екатерина II утвердила герб с павлином.
В городе даже есть Музей павлина. На экскурсиях сотрудники рассказывают о гербе, сказках, мифах, биологическом типе павлина, о Введенском Владычном монастыре и многом другом, о чем вряд ли можно задуматься без причины.
— Экспозиция Музея павлина посвящена истории города, появлению именно этой птицы на гербе и его изменениях. Город основан в 1374 году, на этой экспозиции мы объясняем, почему у нас так долго не было герба. Потому что это западноевропейская традиция. Она появляется в царствование Петра I, — рассказывает заведующая информационно-просветительским отделом Музейно-выставочного центра городского округа Серпухов Виктория Казьмина.
Если прогуляться по улочкам города, можно встретить и маленькие бронзовые скульптуры павлинчиков. Они олицетворяют разные профессии. Среди них и павлинчик-пожарный, учитель, доктор, библиотекарь, дворник, артист и другие. Автором этих маленьких птиц стал скульптор Илья Дюков.
Живые павлины обитают на территории Введенского Владычного женского монастыря. Для пернатых здесь обустроен вольер с поливом, а яйца выращиваются в инкубаторе. Первый павлин появился здесь в 2003 году, когда администрация города решила сделать необычный подарок монахиням. Питанием красавцы не обделены, их балуют разнообразными фруктами, овощами и даже творогом.
Есть или не есть.
Философский вопрос возникает у посетителей фермы «Русский страус». Сотрудники регулярно проводят как разнообразные мероприятия к праздникам, так и обычные прогулки. Гости могут познакомиться со страусами и другими животными, покормить и погладить их. Экскурсоводы рассказывают интересные факты о птичках и устраивают уютные мастер-классы. За пару часов можно бесповоротно влюбиться в птичий взгляд больших глаз, но в конце программы посетителей ждет испытание на стой кость — кухня. На территории есть кафе и магазин, в которых можно попробовать фермерские деликатесы. Однако не нужно волноваться, можно остановиться и на ароматном чае.
Сундук добра.
Недалеко от Серпухова, вдалеке от шума мегаполиса, располагается Приокско-Террасный заповедник. В уединении с природой можно встретить не только редкие растения, но и зайцев, лис и знаменитых зубров.
— История заповедника началась не с зубров. Еще в 1930-е годы появился план создать большой московский заповедник. Тогда территорию Подмосковья осматривали для создания его кластеров. Помешала этому Великая Отечественная война. Заповедник создали уже после ее окончания. Датой создания Большого Московского заповедника принято считать 19 июня 1945 года, в его состав вошли пять частей, разбросанных по Подмосковью. Приокско-Террасный был одной из этих частей. Это место выбрали исключительно из-за интересной растительности. Еще в 19 веке московские ботаники обнаружили здесь сообщество редких степных растений, — рассказывает историю специалист по связям с общественностью ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник» Сергей Маслов.
Площадь заповедника составляет 4960 гектаров. Несмотря на то что в 1951 году в СССР проводилась крупная реформа по закрытию 88 заповедников, этот остался нетронутым. В это время здесь уже был зубровый питомник. Зубры стали постоянными жителями заповедника 21 ноября 1948 года, их появление и защитило его от закрытия. Приокско-Террасный заповедник остался единственным в Московской области.
Основная задача питомника — увеличивать вольную популяцию зубров в России. Сейчас на 50 животных приходится восемь загонов, в которых живут семейные группы. Обычно компания состоит из одного быка и четырех-пяти самок. Телята после рождения живут с родителями около полугода, а потом отправляются в отдельную молодежную группу.
В теплый период года звери питаются зеленой травой, однако в рационе необходим и веточный корм. Заранее заготавливаются сено и кормовая свекла. Ежегодно проводится акция «Сундук добра» — так как посетителям нельзя кормить зубров самостоятельно, им можно передать гостинцы через специальный пункт сбора. Любители животных приносят излишки урожая: яблоки, тыкву, кабачки, морковь. Звери от этого в восторге.
С креативом тут подходят и к выбору имен. Дело в том, что каждому пункту разведения зубров дан определенный слог, на который он должен называть рожденных у них животных. В Приокско-Террасном заповеднике все имена зубров должны начинаться на «Му». Например, местных животных зовут Музыка, Мураками, Мучадр и так далее. А вот в Окском питомнике, например, зверей называют на «Ме». Задачка по выбору имени довольно сложная, особенно если учесть, что в заповеднике родилось уже более 700 животных.
Изучим корни.
История города начинается куда раньше, чем может показаться. Его хронология таится в древних памятниках и постройках.
— Город Серпухов впервые упоминается в летописях еще в 1336 году, причем под именем Серпохов. Современное название закрепилось только в 16-м столетии, и точное происхождение этого слова до сих пор остается предметом споров среди историков. На протяжении веков город служил надежным щитом на южных подступах к Москве, отражая набеги. Здесь царь Иван Грозный инспектировал свои полки, а во времена Смуты Борис Годунов и Василий Шуйский собирали в этих местах войска. Серпухов стал одним из опорных пунктов и для армии Ивана Болотникова. А в 1812 году его жители храбро участвовали в Отечественной войне, хотя сам город уцелел и не был разорен, — делится исторической справкой руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру Мария Журавлева.
Солидным возрастом и красотой известны и местные храмы, монастыри и церкви. Например, Собор Николая Чудотворца Белого и бордовая Церковь Всех Святых, которые стоят на этих землях уже который век.
КСТАТИ.
Строения Серпухова сыграли важную роль в нашей истории. Во время Великой Отечественной войны фашисты не смогли пройти через коренную крепость, с которой когда-то и началось строительство города. Географическое положение особенно выручало отважных добровольцев, курсантов военных училищ и отряды НКВД в 1941 году.
Среди местных ходит история о том, что во время Куликовской битвы пало примерно три четверти мужчин из Серпухова. Они были захоронены в братской могиле на Соборной горе, где потом были похоронены и герои Великой Отечественной войны.
Отвагу, смелость и мужество бойцов помнят до сих пор. Сейчас на этом месте установлен памятник «Воину-освободителю». Боец крепко держит меч в одной руке и маленького ребенка в другой. Макет утверждала государственная комиссия.
В ТЕМУ.
Если потратить в дороге примерно полчаса, можно доехать и до села Подмоклово. Именно здесь находится Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Архитектура удивляет элементами европейского барокко петровских времен. Вид церкви захватывает дух, а узнать ее историю можно на экскурсии с настоятелем храма.
Посмотреть на подлинные лапти, угольные утюги и домотканые полотна можно в историко-краеведческом музее соседнего города Протвино. Экскурсоводы рассказывают о быте наших предков, городских легендах и мифах. Например, посетители услышат о реке Протве и городе Лобынске.
В 2019 году в Серпухове открылся Музей хлеба. Сотрудники рассказывают о процессе создания хлебобулочных изделий, зернах и караваях. Старинное здание сохраняет особенную атмосферу.