Павлины, зубры и Владычный монастырь: что посмотреть в Серпухове за день

— Город Серпухов впервые упоминается в летописях еще в 1336 году, причем под именем Серпохов. Современное название закрепилось только в 16-м столетии, и точное происхождение этого слова до сих пор остается предметом споров среди историков. На протяжении веков город служил надежным щитом на южных подступах к Москве, отражая набеги. Здесь царь Иван Грозный инспектировал свои полки, а во времена Смуты Борис Годунов и Василий Шуйский собирали в этих местах войска. Серпухов стал одним из опорных пунктов и для армии Ивана Болотникова. А в 1812 году его жители храбро участвовали в Отечественной войне, хотя сам город уцелел и не был разорен, — делится исторической справкой руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру Мария Журавлева.