«Движущая сила инноваций»: Дуров вновь высказался об ограничениях Telegram в РФ

Он привел в пример китайскую платформу WeChat, который в начале 2010-х стал «абсолютным лидером» в конкурентной среде, предложив китайским пользователям лучший сервис из десятков претендентов, среди которых был мессенджер WhatsApp*, работавший без ограничений. По словам Дурова, после перехода большинства граждан на эту платформу правительство Китая стало внедрять в него свои услуги.