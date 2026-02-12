«Движущая сила инноваций»: Дуров вновь высказался об ограничениях Telegram в РФ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в четверг, 12 февраля, заявил, что устранение конкуренции среди мессенджеров снизит качество жизни и безопасности общения граждан. Так он прокомментировал ограничения в отношении Telegram, которые ввели на территории России.
Он привел в пример китайскую платформу WeChat, который в начале 2010-х стал «абсолютным лидером» в конкурентной среде, предложив китайским пользователям лучший сервис из десятков претендентов, среди которых был мессенджер WhatsApp*, работавший без ограничений. По словам Дурова, после перехода большинства граждан на эту платформу правительство Китая стало внедрять в него свои услуги.
— Конкуренция — движущая сила инноваций. Ее устранение лишь снизит качество жизни и безопасность общения людей, — написал предприниматель в своем Telegram-канале.
10 февраля Павел Дуров высказался, что руководство Telegram выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни. Предприниматель напомнил, что в 2018 году правительство Ирана запретило его мессенджер «под надуманными предлогами».
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.