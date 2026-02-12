Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Движущая сила инноваций»: Дуров вновь высказался об ограничениях Telegram в РФ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в четверг, 12 февраля, заявил, что устранение конкуренции среди мессенджеров снизит качество жизни и безопасности общения граждан. Так он прокомментировал ограничения в отношении Telegram, которые ввели на территории России.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в четверг, 12 февраля, заявил, что устранение конкуренции среди мессенджеров снизит качество жизни и безопасности общения граждан. Так он прокомментировал ограничения в отношении Telegram, которые ввели на территории России.

Он привел в пример китайскую платформу WeChat, который в начале 2010-х стал «абсолютным лидером» в конкурентной среде, предложив китайским пользователям лучший сервис из десятков претендентов, среди которых был мессенджер WhatsApp*, работавший без ограничений. По словам Дурова, после перехода большинства граждан на эту платформу правительство Китая стало внедрять в него свои услуги.

— Конкуренция — движущая сила инноваций. Ее устранение лишь снизит качество жизни и безопасность общения людей, — написал предприниматель в своем Telegram-канале.

10 февраля Павел Дуров высказался, что руководство Telegram выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни. Предприниматель напомнил, что в 2018 году правительство Ирана запретило его мессенджер «под надуманными предлогами».

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше