Открыт потенциально первый пример «последовательного» формирования планет

Европейские планетологи обнаружили потенциально первый пример того, что это правило может не соблюдаться, наблюдая при помощи орбитального телескопа CHEOPS за красным карликом LHS 1903, который расположен в созвездии Рыси на расстоянии в 4,2 тыс. световых лет от Земли. В окрестностях этого небольшого светила исследователи обнаружили четыре планеты: «суперземлю» в ближайших окрестностях звезды, два небольших газовых гиганта, расположенных чуть дальше, и еще одну крупную каменистую планету на большом расстоянии от LHS 1903.