Открыт потенциально первый пример «последовательного» формирования планет

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Европейские планетологи обнаружили в созвездии Рыси крайне необычную звездную систему LHS 1903, структура которой указывает на то, что ее миры возникли не одновременно, как планеты Солнечной системы, а последовательно, в результате чего свойства некоторых соседних планет в ней радикальным образом отличаются. Об этом сообщила пресс-служба британского Уорикского университета.
«Можно сказать, что данная система “вывернута наизнанку” — обычно каменистые планеты не возникают на столь большом расстоянии от звезд. По всей видимости, последняя планета этой системы сформировалась значительно позже других ее миров, когда запасы газа в протопланетном диске были истощены», — пояснил доцент Уорикского университета (Великобритания) Томас Уилсон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют планетологи, в соответствии с общепринятыми теориями формирования планет все миры вокруг звезд начинают формироваться примерно в одно и то же время, причем их состав, размеры и структура зависят от того, в каких регионах протопланетного диска они возникли. Аналоги Земли возникают в близких к звезде частях этой структуры, откуда свечение звезды успело испарить большую часть летучих веществ, тогда как газовые гиганты формируются на холодных окраинах протопланетных дисков, где сохраняются обширные запасы льда.
Европейские планетологи обнаружили потенциально первый пример того, что это правило может не соблюдаться, наблюдая при помощи орбитального телескопа CHEOPS за красным карликом LHS 1903, который расположен в созвездии Рыси на расстоянии в 4,2 тыс. световых лет от Земли. В окрестностях этого небольшого светила исследователи обнаружили четыре планеты: «суперземлю» в ближайших окрестностях звезды, два небольших газовых гиганта, расположенных чуть дальше, и еще одну крупную каменистую планету на большом расстоянии от LHS 1903.
Проведенные учеными расчеты показали, что данная «суперземля» не могла оказаться на своем месте в результате миграций или гравитационных взаимодействий с тремя другими мирами звездной системы LHS 1903, а также испарения ее атмосферы под действием каких-то источников энергии. По мнению исследователей, это указывает на то, что планеты в окрестностях LHS 1903 возникли не одновременно, а последовательным образом.
В рамках данного сценария, как объясняют исследователи, последняя планета системы, LHS 1903e, возникла значительно позже трех других миров, когда большая часть запасов газа в протопланетном диске рассеялась. В результате этого вместо газового гиганта возникла крупная каменистая планета, лишенная газовой оболочки, что подтверждается результатами теоретического моделирования. Последующие наблюдения за LHS 1903e помогут уточнить историю ее формирования, подытожили ученые.