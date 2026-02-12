В Чехии изъяли из магазинов украинскую курицу с сальмонеллой

В Чехии в украинском мясе курицы обнаружили сальмонеллу, сказано на сайте чешской Государственной сельскохозяйственной и продуктовой инспекции (SPZI).
«В продукте обнаружено присутствие патогенной бактерии Salmonella infantis, которая может вызывать заболевание сальмонеллез», — говорится на сайте SPZI.
Специалисты взяли контрольный образец 2 сентября. Срок годности курицы уже истек, ее нет в продаже.
Кроме того, как следует из архива, это уже не первый такой случай. До этого момента сальмонеллу, в частности, обнаруживали в пробе украинской куриной грудки от 5 марта 2025 года.
Отметим, сальмонеллез является острым инфекционным заболеванием пищеварительного тракта. При заражении обычно повышается температура тела, появляются тошнота и диарея.