Мужская сборная Канады по хоккею разгромила Чехию на старте Олимпиады

В турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы. Российские и белорусские спортсмены не допущены к соревнованиям из-за действующих санкций. Сетка плей-офф предусматривает, что по итогам группового этапа лучшие команды из каждой группы и ещё одна сборная с наивысшим рейтингом напрямую попадают в четвертьфинал. Остальным участникам предстоит сыграть в стыковых матчах.