Мужская сборная Канады по хоккею разгромила Чехию на старте Олимпиады

Мужская сборная Канады по хоккею с крупным счётом переиграла команду Чехии на старте зимних Олимпийских игр. Встреча в группе А завершилась со счётом 5:0 в пользу североамериканской команды, которая подтвердила статус главного претендента на золото.

Первую шайбу канадцев на турнире забросил 19-летняя звезда Маклин Селебрини — самый молодой игрок сборной на турнире. Также отличились Марк Стоун, Бо Хорват, Натан Маккиннон и Ник Судзуки.

В другом матче этой группы сборная Швейцарии уверенно обыграла Францию (4:0).

В турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы. Российские и белорусские спортсмены не допущены к соревнованиям из-за действующих санкций. Сетка плей-офф предусматривает, что по итогам группового этапа лучшие команды из каждой группы и ещё одна сборная с наивысшим рейтингом напрямую попадают в четвертьфинал. Остальным участникам предстоит сыграть в стыковых матчах.

Ранее Life.ru рассказывал, как американский конькобежец Джордан Штольц стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 метров. Спортсмен из США установил новый олимпийский рекорд с результатом 1 минута 6,28 секунды.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.

