Мужская сборная Канады по хоккею разгромила Чехию на старте Олимпиады

Первую шайбу канадцев на турнире забросил 19-летняя звезда Маклин Селебрини — самый молодой игрок сборной на турнире. Также отличились Марк Стоун, Бо Хорват, Натан Маккиннон и Ник Судзуки.
В другом матче этой группы сборная Швейцарии уверенно обыграла Францию (4:0).
В турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы. Российские и белорусские спортсмены не допущены к соревнованиям из-за действующих санкций. Сетка плей-офф предусматривает, что по итогам группового этапа лучшие команды из каждой группы и ещё одна сборная с наивысшим рейтингом напрямую попадают в четвертьфинал. Остальным участникам предстоит сыграть в стыковых матчах.
Ранее Life.ru рассказывал, как американский конькобежец Джордан Штольц стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 метров. Спортсмен из США установил новый олимпийский рекорд с результатом 1 минута 6,28 секунды.
