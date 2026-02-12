Любовь сохранили до старости

Мне кажется, именно поэтому они выходят на прогулку только ранним утром, когда уже светло, но народу мало. Явно стесняясь своих спин, они идут рядом, он — когда-то очень высокий, с шикарной до сих пор гривой волос, ныне белой, как снег, и она — маленькая суетливая женщина с бело-серым хвостиком на голове, прихваченным гребнем. Я же всегда неотрывно смотрю на их руки. Они не расцепляют их никогда, а если вдруг приходится чуть разойтись, обходя что-то, они спешат соединиться — ее крошечная ладошка тонет в его узловатой, крупной ручище. Много раз мне хотелось к ним подойти и сказать, что восхищаюсь ими и… да, завидую. Белой завистью, без толики недоброго. Но что-то не дает это сделать. Может быть, я просто остро ощущаю, что внедрение в их мир для двоих — почти преступление. «Скажи обязательно, им будет приятно!» — говорит подруга. Но пока не могу…