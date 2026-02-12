Гуменник заявил, что его не волнует итоговое место на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник не беспокоится о своем итоговом результате на Олимпийских играх. Для него важнее всего продемонстрировать свои способности. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
— Меня место на Олимпиаде не волнует. Для меня главное — выдать хороший прокат, а как уже получится, предсказать невозможно. Главное — показать то, на что я способен, — приводят его слова в материале.
Петр Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы в соревнованиях одиночников на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Его непрыжковые элементы судьи оценили наивысшим, четвертым уровнем сложности.
Члены жюри выставили Гуменнику 86,72 балла, из которых 48,43 балла составляют оценки за технику, а 38,29 — за компоненты. По итогам жеребьевки Гуменник выступал под первым номером. 8 февраля фигурист провел свою первую тренировку на олимпийском льду.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила причину низких оценок Гуменника. По ее словам, это связано с множеством причин, включая волнение и проблемы с музыкой. Она добавила, что у фигуриста были ошибки в ходе выступления. Роднина также пожелала спортсмену справиться с нервами и эмоциями.