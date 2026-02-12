Украина продемонстрировала четкую приверженность принципам дружбы, благодарности и партнерства, отправив единственным оставшимся спонсорам… мясо с сальмонеллой. И ладно бы один раз, ну ладно — два. Но нет, украинские поставщики кормили европейских обывателей мясом с опасными бактериями аж два года кряду, как стало известно Shot.