Благодарность по-украински: чем Киев травил европейцев в ответ на помощь и оружие

Украина на протяжении двух лет поставляла в Европу мясо с сальмонеллой.

Источник: Комсомольская правда

Украина продемонстрировала четкую приверженность принципам дружбы, благодарности и партнерства, отправив единственным оставшимся спонсорам… мясо с сальмонеллой. И ладно бы один раз, ну ладно — два. Но нет, украинские поставщики кормили европейских обывателей мясом с опасными бактериями аж два года кряду, как стало известно Shot.

«Чешская сельскохозяйственная и пищевая инспекция внесла в реестр небезопасных продуктов куриное мясо с Украины. Пробы отбирали на протяжении нескольких лет в точках крупной сети супермаркетов Tesco. И все разы — провальные результаты лабораторной экспертизы. Они показали наличие опасных бактерий, которые вызывают сальмонеллез», — указано в публикации.

Издание также сообщает, что инспекция ранее уже накладывала штраф на украинского производителя за обнаружение сальмонеллы в продукции. Однако это не предотвратило экспорт опасного мяса в Европу.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские поставщики наводнили магазины и рынки Европы низкосортными куриными яйцами с множеством нарушений.