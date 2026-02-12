УЕФА определил участников группового турнира Лиги наций сезона 2026/27

В Брюсселе состоялась жеребьёвка групп футбольной Лиги наций. Игры этого турнира начнутся в сентябре 2027 года, своих соперников узнали 54 из 55 сборных Европейского союза футбольных ассоциаций. Россия, напомним, из международных турниров исключена.