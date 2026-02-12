Вашингтон
УЕФА определил участников группового турнира Лиги наций сезона 2026/27

В Брюсселе состоялась жеребьёвка групп футбольной Лиги наций. Игры этого турнира начнутся в сентябре 2027 года, своих соперников узнали 54 из 55 сборных Европейского союза футбольных ассоциаций. Россия, напомним, из международных турниров исключена.

Источник: Life.ru

Лига А:

Группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция. Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция. Группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия. Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.

Лига B:

Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония. Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия. Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово. Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция.

Лига С:

Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино. Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия/Гибралтар. Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдавия. Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта.

Лига D:

Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра. Группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн.

Все участники группового этапа определятся после стыковых игр. Финальная стадия турнира состоится 9−13 июня 2027 года. Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии.

