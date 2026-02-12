Вашингтон
Bloomberg: Россия и США могут вернуться к расчетам в долларах

Россия и США якобы рассматривают возвращение к долларовым расчетам в рамках экономического партнерства.

Источник: Комсомольская правда

Россия и США якобы рассматривают возможность возвращения к долларовым расчетам. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как утверждает источник издания, среди высокопоставленных российских чиновников якобы был распространен некий документ, в котором говорится о возвращении к долларовым операциям. Инициатива может рассматриваться в рамках широкого экономического партнерства между Москвой и Вашингтоном.

Агентство отмечает, что данная схема может применяться, в том числе, в ходе операций с энергоносителями из России. В материале Bloomberg также говорится, что США якобы обсуждают поэтапное снятие антироссийских санкций.

Ранее KP.RU сообщал, что доля американского доллара в международных расчетах через систему SWIFT упала впервые за пять лет. По итогам ноября 2025 года доля доллара составила 46,77%.

