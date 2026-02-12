Вашингтон
В Великобритании впервые за 125 лет зафиксировали смерть от холеры

Пожилой британец скончался от холеры. Это стало первым подобным случаем в Великобритании за последние 125 лет. О произошедшем пишет таблоид Daily Mail.

80-летний житель графства Уорикшир заболел примерно неделю назад. Изначально у него заподозрили норовирус из-за рвоты и диареи. Когда состояние пенсионера ухудшилось, его сыновья вызвали скорую помощь.

В больнице ему предварительно диагностировали нетоксигенную холерную инфекцию, связанную с бактериями рода Vibrio. Вскоре мужчина скончался.

Разрешили проститься с умершим только старшему сыну, который пришел к нему в полной защитной экипировке. Близкие мужчины утверждают, что не понимают, как пенсионер мог заразиться.

Источники издания сообщили, что в минувшее воскресенье врачи позвонили семье и сказали, что мужчине осталось жить считаные часы, однако он продержался до среды.

Согласно информации в СМИ, нетоксигенный вариант холеры передается при контакте с загрязненной водой или при употреблении зараженных морепродуктов. Также существует риск заражения после укуса аллигаторов или акул.

Возбудитель холеры способен выживать и размножаться в теплых водоемах в условиях высокой температуры. Опасность исходит не только от употребления зараженной воды, но и от купания в таких водоемах. Об этом предупредил эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский в связи со вспышками неизвестного заболевания в Турции, которое может оказаться холерой.

