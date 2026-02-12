В Великобритании впервые за 125 лет зафиксировали смерть от холеры

Возбудитель холеры способен выживать и размножаться в теплых водоемах в условиях высокой температуры. Опасность исходит не только от употребления зараженной воды, но и от купания в таких водоемах. Об этом предупредил эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский в связи со вспышками неизвестного заболевания в Турции, которое может оказаться холерой.