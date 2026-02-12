Юбилейный год музей начал выставкой о маскарадах

13 февраля Музей русского импрессионизма открылся после реконструкции выставкой «Под маской» — она посвящена культуре карнавалов и костюмированных балов 19−20 веков.
На середину февраля в Российской империи выпадал разгар сезона маскарадов. Период праздников в имениях и особняках начинался после Рождества, достигал особенного размаха на Масленицу и обрывался с ее окончанием. Но тему выставки выбрали не только поэтому.
— В 2026 году нашему музею исполняется десять лет, — говорит его директор Юлия Петрова. — Эта выставка показалась нам лучшим способом открыть юбилейный год, ведь ее тема по умолчанию праздничная!
В экспозиции около 140 предметов — картины, статуэтки, маски, детали костюмов и даже настольные игры. Самые поздние относятся к 1930-м годам, к маскарадам в Парке Горького. Но все-таки большая часть предметов принадлежит к дореволюционной эпохе. Несмотря на название музея, для выставки отбирались не только живописные работы импрессионистов — есть и традиционные реалисты (Леонид Соломаткин, Клавдий Лебедев). И не все экспонаты связаны с темой непосредственно маскарада: много картин с прекрасными гречанками, турчанками, японками, образами которых вдохновлялись русские красавицы, придумывая карнавальные костюмы.
Экспонаты поступили из 67 музеев и частных собраний. Есть две акварельные миниатюры начала 20 века из Мценского краеведческого музея, считавшиеся «работой неизвестного художника». Но кажется, пришло время воскликнуть: «Маска, я вас знаю!».
— Наш куратор Ольга Юркина укрепилась в своем предположении об авторстве Владимира Дриттенпрейса, — рассказывает Юлия Петрова. — Этот художник был членом объединения «Голубая роза», но остался в тени своих более именитых коллег. Надеюсь, в музее пройдет ученый совет и специалисты поддержат атрибуцию нашего куратора.
Это не единственный подарок организаторов региональным музеям. Четыре картины (из Казани, Нижнего Новгорода, Тулы и Краснодара) снабжены «тактильными станциями» для незрячих. Изображение воспроизведено в виде барельефа, который можно ощупать, и есть колбы с подбором ароматов, с которыми ассоциируется герой или сюжет. Как объясняют организаторы, незрячие люди остаются для многих художественных галерей как бы «под маской» — их не видят, о них не думают. Когда выставка закончится (а работает она до 24 мая), картины вернутся в свои музеи с «приданым» в виде этих тактильных станций.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ольга Юркина, куратор выставки:
— Многие экспонаты относятся к Серебряному веку — образы Петрушки и Арлекина были одним из его символов. Мы показываем и предметы, которые имеют отношение к знаменитым участникам маскарадов. У нас представлен кокошник великой княгини Ксении Александровны, сестры последнего императора, в котором она была на костюмированном балу 1903 года в Зимнем дворце.