Юбилейный год музей начал выставкой о маскарадах

Это не единственный подарок организаторов региональным музеям. Четыре картины (из Казани, Нижнего Новгорода, Тулы и Краснодара) снабжены «тактильными станциями» для незрячих. Изображение воспроизведено в виде барельефа, который можно ощупать, и есть колбы с подбором ароматов, с которыми ассоциируется герой или сюжет. Как объясняют организаторы, незрячие люди остаются для многих художественных галерей как бы «под маской» — их не видят, о них не думают. Когда выставка закончится (а работает она до 24 мая), картины вернутся в свои музеи с «приданым» в виде этих тактильных станций.