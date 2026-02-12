Украинский скелетонист Гераскевич оспорил в CAS дисквалификацию за шлем

Гераскевич утверждает, что отстранение не связано с техническими нарушениями или правилами безопасности. По его мнению, это решение наносит ему непоправимый спортивный ущерб. Спортсмен просит аннулировать решение жюри IBSF и восстановить его в правах на Олимпийских играх 2026 года, разрешив провести ему заезд под наблюдением CAS. Напомним, из-за отстранения спортсмен пропустил две попытки, которые 12 февраля выполнили скелетонисты из других стран.
Гераскевича отстранили от турнира из-за шлема с изображением погибших украинских спортсменов. Решение объявили непосредственно перед первой попыткой соревнований. В день старта глава МОК Кирсти Ковентри встретилась со спортсменом. Но Гераскевич отказался идти на компромисс. Он потребовал от организации извинений и оплаты электрогенераторов для украинских спортивных объектов.
