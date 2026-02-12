Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский скелетонист Гераскевич оспорил в CAS дисквалификацию за шлем

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) приняла апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Он оспаривает решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о дисквалификации с олимпийского турнира из-за раскраски шлема.

Источник: Life.ru

Гераскевич утверждает, что отстранение не связано с техническими нарушениями или правилами безопасности. По его мнению, это решение наносит ему непоправимый спортивный ущерб. Спортсмен просит аннулировать решение жюри IBSF и восстановить его в правах на Олимпийских играх 2026 года, разрешив провести ему заезд под наблюдением CAS. Напомним, из-за отстранения спортсмен пропустил две попытки, которые 12 февраля выполнили скелетонисты из других стран.

Гераскевича отстранили от турнира из-за шлема с изображением погибших украинских спортсменов. Решение объявили непосредственно перед первой попыткой соревнований. В день старта глава МОК Кирсти Ковентри встретилась со спортсменом. Но Гераскевич отказался идти на компромисс. Он потребовал от организации извинений и оплаты электрогенераторов для украинских спортивных объектов.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.