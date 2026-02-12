Разгром в Милане: Канада деклассировала Чехию на старте Олимпиады

Ситуация в группе А после первого игрового дня выглядит однозначной: фавориты одержали сухие победы. Ранее в четверг, 12 февраля, сборная Швейцарии разгромила команду Франции со счетом 4:0. Уже завтра, 13 февраля, лидеры квартета — Канада и Швейцария — встретятся в очном противостоянии, а чехи попытаются реабилитироваться в матче с французами.