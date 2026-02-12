Разгром в Милане: Канада деклассировала Чехию на старте Олимпиады

Сборная Канады по хоккею продемонстрировала тотальное доминирование в дебютном матче на зимних Олимпийских играх 2026 года, не оставив ни единого шанса национальной команде Чехии. Встреча первого тура в Милане завершилась разгромной победой «кленовых листьев» со счетом 5:0.
Начало разгрому положил Маклин Селебрини, забросивший шайбу «в раздевалку» на 20-й минуте матча. Во втором периоде преимущество североамериканцев укрепили Марк Стоун и Бо Хорват, а в заключительной двадцатиминутке отличились Натан Маккиннон и Ник Сузуки. Звездный состав канадцев, усиленный игроками НХЛ, действовал при поддержке таких мастеров, как Коннор Макдэвид и Сидни Кросби, отметившихся результативными передачами.
Особого внимания заслуживает игра голкипера победителей Джордана Биннингтона. Вратарю удалось отразить все 26 бросков по своим воротам и оформить шатаут («сухарь») в стартовом матче турнира.
Ситуация в группе А после первого игрового дня выглядит однозначной: фавориты одержали сухие победы. Ранее в четверг, 12 февраля, сборная Швейцарии разгромила команду Франции со счетом 4:0. Уже завтра, 13 февраля, лидеры квартета — Канада и Швейцария — встретятся в очном противостоянии, а чехи попытаются реабилитироваться в матче с французами.
Хоккейный турнир Олимпиады в Италии продлится до 22 февраля. Напомним, что сборная России до соревнований не допущена.
Читайте материал: «Глава МОК расплакалась после встречи с украинским скелетонистом».