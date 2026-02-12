Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер партии «Новые люди» предложил провести в России год без запретов

Нечаев предложил провести в России год без запретов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил провести в России год без запретов, а также ввести двухлетний мораторий на новые требования для бизнеса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг встретился с депутатами думской фракции «Новые люди» в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме.

«Предлагаем провести этот год, 2026 год, без запретов. Надо наконец уже, чтобы люди могли строить свои планы», — сказал Нечаев в ходе встречи.

В Telegram-канале лидер «Новых людей» также рассказал, что предложил ввести двухлетний мораторий на новые требования, штрафы и налоги для бизнеса.

«Всем нам нужно больше спокойствия и ясности. Тогда у людей появятся силы жить, творить и работать», — добавил Нечаев.

Встречи премьера с депутатами каждой из фракций традиционно проходят в преддверии отчетов кабмина в нижней палате парламента. Эти консультации позволяют обеспечить координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки, отмечали в правительстве.