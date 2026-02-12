Вашингтон
Трамп подтвердил планы посетить Китай в апреле для встречи с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально подтвердил, что в апреле планирует посетить Китай для проведения встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом он рассказал во время выступления перед прессой.

В ответ на вопрос журналиста о возможной дате визита, президент США уточнил, что его встреча с председателем Си состоится в апреле текущего года. Си Цзиньпин, в свою очередь, посетит США в 2026 году, и президент Трамп также с нетерпением ожидает этой встречи.

Трамп отметил, что текущие двусторонние отношения между США и Китаем характеризуются как «весьма положительные».

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп предупредил Канаду о серьезных последствиях за торговую сделку с Китаем, заявив об этом журналистам на борту самолета во Флориду. Он выразил обеспокоенность усилением влияния Китая в Северной Америке и подчеркнул, что США не допустят, чтобы Китай завладел страной.

