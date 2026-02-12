В России с 1 марта 2026 года вступят в силу новые правила работы гостиниц

Условия отмены также скорректированы в пользу потребителя: при отказе до дня заезда оплата возвращается полностью; если же клиент предупредил поздно или не заехал, отель вправе удержать стоимость лишь одних суток. В свою очередь, гостиница может в одностороннем порядке отказать в предоставлении номера, только полностью возместив туристу убытки.