В России с 1 марта 2026 года вступят в силу новые правила работы гостиниц

С 1 марта 2026 года в России начинают действовать новые унифицированные правила бронирования гостиниц и иных средств размещения — от баз отдыха до кемпингов. Документ, одобренный правительством, закрепляет ранее введённые послабления: заселение по загранпаспорту (с осени) и по водительским правам (с января).
Теперь отель обязан ждать гостя до расчётного часа следующих суток после предполагаемой даты заезда и не вправе аннулировать бронь до истечения этого срока. Тем самым отменяется практика «негарантированного бронирования», когда номер могли отдать другому из-за опоздания.
Условия отмены также скорректированы в пользу потребителя: при отказе до дня заезда оплата возвращается полностью; если же клиент предупредил поздно или не заехал, отель вправе удержать стоимость лишь одних суток. В свою очередь, гостиница может в одностороннем порядке отказать в предоставлении номера, только полностью возместив туристу убытки.
Обязательный перечень бесплатных услуг остаётся: вызов скорой, аптечка, доставка корреспонденции, побудка. С 1 марта требование о предоставлении кипятка отменяется, но зато в номере или на стойке должен быть доступен тонометр.
Важнейшее нововведение — работа исключительно через единый реестр средств размещения: объекты, не включённые в него, не смогут продавать номера через агрегаторы. В договоре бронирования отныне обязательно указывать точную площадь номера, полные условия бронирования, порядок и сроки отказа и возврата предоплаты.
