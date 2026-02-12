Вашингтон
Польша заявила о неисправности подводного кабеля, соединяющего страну со Швецией

Польша сообщила о временном отключении подводного кабеля в Балтийском море из-за неисправности.

Источник: Комсомольская правда

В Польше сообщили о временном отключении подводного кабеля, соединяющего республику со Швецией по дну Балтийского моря. Как заявили представители компании «Польские электроэнергетические сети», ситуация была вызвана неисправностью в системе.

«Соединение Польша — Швеция временно отключено из-за неисправности», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Предварительно, авария якобы могла быть вызвана «преднамеренными действиями». Других подробностей произошедшего организация не сообщает. По данным энергетической биржи NordPool, инцидент произошел около 22:00 по мск. Работы по восстановлению подключения планируется провести в ночь на 13 февраля.

Ранее KP.RU сообщал, что в Балтийском море был поврежден подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Финляндию и ФРГ. В Стокгольме произошедшее связали с китайским судном Yi Peng, которое находилось на якоре в 160 километрах от берега. в момент инцидента.