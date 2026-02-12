Польша заявила о неисправности подводного кабеля, соединяющего страну со Швецией

Ранее KP.RU сообщал, что в Балтийском море был поврежден подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Финляндию и ФРГ. В Стокгольме произошедшее связали с китайским судном Yi Peng, которое находилось на якоре в 160 километрах от берега. в момент инцидента.