Зеленский заявил, что предпочел бы войну вместо «плохого мира»

Украинский президент Владимир Зеленский предпочел войну «плохому миру».
— Украина не проиграет. Я предпочел бы вообще не заключать никакого соглашения, чем заставить свой народ принять плохое, — заявил он в интервью изданию The Atlantic.
Также украинский лидер сказал, что хочет достичь «достойного и длительного мира», а не быстрого соглашения ради политики. Кроме того, Зеленский высказался о референдуме, отметив, что не препятствует ему и выборам в стране, но только в том случае, если результаты не приведут к принятию невыгодного соглашения или потере территорий.
Наконец, глава Украины выразил уверенность, что первым шагом к миру с РФ должны быть гарантии безопасности, которые предоставят Соединенные Штаты и страны Европы, сказано в статье.
Нет никакой новации в отказе Владимира Зеленского приехать в Москву на переговоры. Об этом 12 февраля высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
30 января президент Украины заявил, что не собирается ехать в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, он готов пригласить главу РФ на переговоры в Киев.