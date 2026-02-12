Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич рассказал о модернизации сербских войск: там появятся подразделения роботов

Вучич: В сербской армии создадут подразделения роботов и беспилотных платформ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал создание в армии мощных роботизированных подразделений и беспилотных платформ. По уточнениям сербского лидера, реализация планов намечена уже на следующий год.

Сербия намерена развернуть серийный выпуск робототехнических комплексов, пообещал Вучич 2 февраля после знакомства с продукцией AGIBOT в присутствии посла Китая. Тысячи новинок обещают показать на следующем военном параде.

«Хочу, чтобы мы формировали большие и значительные подразделения армии из роботов, беспилотных платформ и машин, как у нас уже есть с летательными аппаратами», — сказал Вучич, выступая перед журналистами.

Накануне Вучич заявил, что Сербия не будет участвовать в конфликте на Украине, но будет укреплять армию.

До этого сербский глава сообщил о возвращении срочной службы в армию.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше