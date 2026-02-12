Вучич рассказал о модернизации сербских войск: там появятся подразделения роботов

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал создание в армии мощных роботизированных подразделений и беспилотных платформ. По уточнениям сербского лидера, реализация планов намечена уже на следующий год.
Сербия намерена развернуть серийный выпуск робототехнических комплексов, пообещал Вучич 2 февраля после знакомства с продукцией AGIBOT в присутствии посла Китая. Тысячи новинок обещают показать на следующем военном параде.
«Хочу, чтобы мы формировали большие и значительные подразделения армии из роботов, беспилотных платформ и машин, как у нас уже есть с летательными аппаратами», — сказал Вучич, выступая перед журналистами.
Накануне Вучич заявил, что Сербия не будет участвовать в конфликте на Украине, но будет укреплять армию.
До этого сербский глава сообщил о возвращении срочной службы в армию.