Кадыров рассказал о младенческой смертности в Чечне

В Чеченской Республике зафиксированы положительные изменения в области здравоохранения: младенческая смертность сократилась на 17,6%, а смертность от заболеваний системы кровообращения уменьшилась на 6,4%. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале Кадыров отметил, что данные показатели являются частью успешной работы по повышению качества и доступности медицинской помощи в регионе. «Среди заметных достижений — снижение смертности от заболеваний системы кровообращения на 6,4% и сокращение младенческой смертности на 17,6%», — написал он.
Глава республики подчеркнул, что в течение прошлого года были выполнены все запланированные показатели национальных проектов, что позволило добиться таких результатов. Эти изменения свидетельствуют о постоянном стремлении к улучшению здравоохранения и повышению уровня жизни населения.
Данные о снижении смертности в Чечне подчеркивают усилия местных властей в области здравоохранения и социальной политики. Улучшение медицинских показателей стало возможным благодаря реализации национальных проектов и программ, направленных на развитие инфраструктуры и повышение квалификации медицинских работников.
