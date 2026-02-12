Кадыров рассказал о младенческой смертности в Чечне

В своем Telegram-канале Кадыров отметил, что данные показатели являются частью успешной работы по повышению качества и доступности медицинской помощи в регионе. «Среди заметных достижений — снижение смертности от заболеваний системы кровообращения на 6,4% и сокращение младенческой смертности на 17,6%», — написал он.