Вашингтон
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психотерапевт Дольчекор назвал способы пережить депрессию в конце зимы

Психотерапевт Джио Дольчекор рассказал, что недостаток света может быть причиной зимней депрессии.

Источник: Аргументы и факты

В конце зимы многие люди сталкиваются с упадком настроения и чувством подавленности. Психотерапевт Джио Дольчекор, что подобное состояние нередко связано не только с усталостью, но и с сезонными особенностями, влияющими на психоэмоциональное состояние. Об этом пишет Independent.

Сокращение светового дня и дефицит солнечного света способны вызывать так называемый зимний синдром, который сопровождается снижением энергии и внутренним дискомфортом.

Специалист подчеркивает, что облегчить это состояние помогают простые и регулярные действия. Важно придерживаться стабильного распорядка дня и стараться выполнять привычные дела в одно и то же время. Также рекомендуется чаще общаться с близкими, не отказываться от встреч и ежедневно бывать на свежем воздухе, даже если погода холодная. Такие меры способствуют поддержанию биологических ритмов и помогают организму лучше адаптироваться к зимнему периоду.

Дополнительную поддержку может дать поиск занятий, приносящих удовольствие: творческие увлечения, хобби или физическая активность. Подобные практики не устраняют все проявления сезонной подавленности, однако помогают сделать конец зимы более комфортным и наполненным приятными впечатлениями.

Ранее врач-уролог Марк Гадзиян рассказал, что у ряда пациентов, страдающих депрессивными состояниями, традиционные проявления, такие как подавленность и безразличие к окружающему миру, могут отсутствовать.