Психотерапевт Дольчекор назвал способы пережить депрессию в конце зимы

Специалист подчеркивает, что облегчить это состояние помогают простые и регулярные действия. Важно придерживаться стабильного распорядка дня и стараться выполнять привычные дела в одно и то же время. Также рекомендуется чаще общаться с близкими, не отказываться от встреч и ежедневно бывать на свежем воздухе, даже если погода холодная. Такие меры способствуют поддержанию биологических ритмов и помогают организму лучше адаптироваться к зимнему периоду.