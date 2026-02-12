Психотерапевт Дольчекор назвал способы пережить депрессию в конце зимы

В конце зимы многие люди сталкиваются с упадком настроения и чувством подавленности. Психотерапевт Джио Дольчекор, что подобное состояние нередко связано не только с усталостью, но и с сезонными особенностями, влияющими на психоэмоциональное состояние. Об этом пишет Independent.
Сокращение светового дня и дефицит солнечного света способны вызывать так называемый зимний синдром, который сопровождается снижением энергии и внутренним дискомфортом.
Специалист подчеркивает, что облегчить это состояние помогают простые и регулярные действия. Важно придерживаться стабильного распорядка дня и стараться выполнять привычные дела в одно и то же время. Также рекомендуется чаще общаться с близкими, не отказываться от встреч и ежедневно бывать на свежем воздухе, даже если погода холодная. Такие меры способствуют поддержанию биологических ритмов и помогают организму лучше адаптироваться к зимнему периоду.
Дополнительную поддержку может дать поиск занятий, приносящих удовольствие: творческие увлечения, хобби или физическая активность. Подобные практики не устраняют все проявления сезонной подавленности, однако помогают сделать конец зимы более комфортным и наполненным приятными впечатлениями.
