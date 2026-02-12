Вашингтон
Вучич заявил о желании создать в армии Сербии подразделения роботов

Александр Вучич заявил о желании создать в Сербии батальоны роботов-псов.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич заявил о желании создать в стране подразделения роботов и беспилотных платформ, пишет РИА Новости.

«Хочу, чтобы мы формировали большие и значительные подразделения армии из роботов, беспилотных платформ и машин, как у нас уже есть с летательными аппаратами», — сообщил Александр Вучич.

Сербский лидер добавил, что речь идет о «батальонах роботов-псов, человекоподобных и всех остальных роботов». По его словам, это смогут увидеть «меньше, чем через год».

Ранее сообщалось, что Александр Вучич пришел в ярость из-за правительственных докладов по развитию Сербии, выполненных с использованием ИИ.

