Вучич заявил о желании создать в армии Сербии подразделения роботов

Президент Сербии Александр Вучич заявил о желании создать в стране подразделения роботов и беспилотных платформ, пишет РИА Новости.
«Хочу, чтобы мы формировали большие и значительные подразделения армии из роботов, беспилотных платформ и машин, как у нас уже есть с летательными аппаратами», — сообщил Александр Вучич.
Сербский лидер добавил, что речь идет о «батальонах роботов-псов, человекоподобных и всех остальных роботов». По его словам, это смогут увидеть «меньше, чем через год».
Ранее сообщалось, что Александр Вучич пришел в ярость из-за правительственных докладов по развитию Сербии, выполненных с использованием ИИ.
