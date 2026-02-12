Кадыров сообщил о снижении младенческой смертности в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 12 фев — РИА Новости. Младенческая смертность сократилась в Чечне на 17,6%, смертность от заболеваний системы кровообращения снизилась на 6,4%, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
«Среди заметных достижений — снижение смертности от заболеваний системы кровообращения на 6,4% и сокращение младенческой смертности на 17,6%», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава республики отметил, что по итогам прошедшего года удалось обеспечить устойчивое повышение качества и доступности медицинской помощи, а также в полном объёме выполнить показатели национальных проектов.
