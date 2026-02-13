Эконадзор и ГАИ накрыли нелегальных перевозчиков мусора в Ленобласти

За время рейда специалисты остановили 13 самосвалов. В результате досмотра один из водителей привлечен к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при транспортировке строительного мусора. Еще трое перевозчиков нарушили областное законодательство: они не смогли предъявить инспекторам сопроводительные документы на груз.