Глава Сердобска ушла в отставку из-за скандала с жилищными сертификатами

Глава города Сердобска Пензенской области Марина Ермакова объявила о своей отставке, объяснив это решение беспрецедентным давлением в социальных сетях. Поводом для массовой травли, по её словам, стала публикация информации о выдаче жилищных сертификатов семьям мигрантов.
В своем Telegram-канале Ермакова сообщила, что столкнулась с тысячами комментариев, часть из которых содержала угрозы и оскорбления. Она намерена обращаться в прокуратуру, следственные органы и суд для защиты от клеветы.
12 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обоснованность выдачи сертификатов «семьям с миграционной историей» в Пензенской области. В ведомстве отметили, что, по данным из открытых источников, местные жители, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, усматривают в решении властей возможную коррупционную составляющую. Региональное следственное управление уже начало доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что мэра Сердобска Ермакову раскритиковали за выдачу сертификата на жильё мигрантам.
