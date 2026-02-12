Handelsblatt: раздор между ФРГ и Францией парализует ЕС

Мерц заявил, что «почти всегда» согласен с Макроном в ключевых вопросах политики ЕС, но сделал акцент именно на слово «почти». В публикации сказано, что речь идёт о «многозначительной оговорке». По мнению автора, точки зрения Мерца и Макрона не сходятся как минимум по шести проблемам.