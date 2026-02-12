Противоречия между Германией и Францией парализуют ЕС, пишет издание из ФРГ Handelsblatt.
В материале сказано, что канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эммануэль Макрон не могут договориться по самым важным политическим вопросам. В это время европейские страны стоят перед «экзистенциальными вызовами».
«В мире великих держав ЕС рискует оказаться раздавленным», — говорится в публикации.
Автор материала рассказал, что в четверг Мерц и Макрон вместе вышли к представителям средств массовой информации на саммите ЕС по конкурентоспособности. Они хотели показать «единство и положить конец» разговорам о раздоре между ФРГ и Францией.
Мерц заявил, что «почти всегда» согласен с Макроном в ключевых вопросах политики ЕС, но сделал акцент именно на слово «почти». В публикации сказано, что речь идёт о «многозначительной оговорке». По мнению автора, точки зрения Мерца и Макрона не сходятся как минимум по шести проблемам.
Напомним, политик из Франции Флориан Филиппо выразил мнение, что Макрон пытается добиться телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для спасения своей политической карьеры.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не пытались связаться с Путиным напрямую. Он подчеркнул, что президент РФ открыт для прямых переговоров с европейскими лидерами и всегда готов обсудить вопросы по телефону, если это потребуется.