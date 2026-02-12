Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда, Саратова и Пензы

Информация о закрытии аэропортов появилась после 23:30 вечера. В ведомстве уточнили, что ограничения на работу самолётов необходимы для обеспечения безопасности полётов. Дальнейшую информацию и вылетах и прибытии рейсов пассажирам рекомендуют уточнять в аэропортах или у авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что за день дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны, атаки отразили в период с 12:00 до 20:00 по московскому времени. Позднее, за три часа, было сбито ещё 66 БПЛА.
