Шевченко призвал ФИФА не допускать российские сборные к международным турнирам

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино и обсудил с ним недопуск российских сборных к международным турнирам на фоне продолжающегося конфликта.
Как сообщает пресс-служба УАФ, украинская сторона также провела переговоры с еврокомиссаром по спорту Гленом Микалефом, который ранее публично высказывался против смягчения ограничений в отношении российских команд.
Шевченко поблагодарил Микалефа за последовательную позицию.
Ранее сообщалось, что Михаил Дегтярёв готовится к возвращению России в большой спорт.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.