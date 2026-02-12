Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шевченко призвал ФИФА не допускать российские сборные к международным турнирам

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино и обсудил с ним недопуск российских сборных к международным турнирам на фоне продолжающегося конфликта.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино и обсудил с ним недопуск российских сборных к международным турнирам на фоне продолжающегося конфликта.

Как сообщает пресс-служба УАФ, украинская сторона также провела переговоры с еврокомиссаром по спорту Гленом Микалефом, который ранее публично высказывался против смягчения ограничений в отношении российских команд.

Шевченко поблагодарил Микалефа за последовательную позицию.

Ранее сообщалось, что Михаил Дегтярёв готовится к возвращению России в большой спорт.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.