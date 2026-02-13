Что можно и нельзя делать в Никитин день 13 февраля, который называют Пожарник

Православная церковь 13 февраля вспоминает святого Никиту. В народе отмечают Никитин день. Однако существует еще одно название — день Никиты Пожарника. Оно связано с тем, что святой был покровителем огня.
Что нельзя делать 13 февраля.
Не рекомендуется играть с огнем. Нельзя ругаться, провоцировать конфликты. Предки считали, что подобное может грозить болезнями и бедностью. Не стоит брать деньги в долг. Считается, что их сложно будет вернуть.
Что можно делать 13 февраля.
По традиции, в названный день было принято ходить в храм и молиться святому. Чаще всего у него просили защиты от пожаров.
Согласно приметам, белый цвет огня указывал на оттепель. Если же цвет огня красный, то ждали сильных морозов.
