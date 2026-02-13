Ричмонд
Atlantic: Трамп может выйти из переговоров России с Украиной в ближайшие недели

— В ближайшие недели, когда предвыборная кампания в Штатах будет занимать все больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры по Украине стали для него политически проигрышными. Тогда американский лидер может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на упертость одной или обеих конфликтующих сторон, — сказано в статье.

Украина может направить в Москву делегацию для участия в переговорах по урегулированию конфликта между странами. Об этом 11 февраля сообщили в украинском СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что первоначальный мирный план Дональда Трампа сильно изменили из-за влияния Украины и Европейского союза.

Объединение, в свою очередь, готовит несколько вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с РФ. Один из них заключается в предоставлении Киеву заранее той защиты, которую дает вступление в ЕС, и немедленный доступ к некоторым правам членства.

