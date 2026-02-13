Народный календарь. Почему на Починки, 16 февраля, нельзя надевать черную одежду

В народе эту дату прозвали Починки, так как 16 февраля в старину было принято осматривать, ремонтировать и подготавливать к весне полевой инвентарь — упряжки, конскую сбрую и телеги. При этом в этот день нужно встать с рассветом и сразу же начинать чинить летнюю сбрую.