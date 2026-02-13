Народный календарь. Почему на Починки, 16 февраля, нельзя надевать черную одежду

Православные 16 февраля чтут память праведных Симеона и Анны Пророчицы. Также в этот день вспоминают и святого мученика Власия.
В народе эту дату прозвали Починки, так как 16 февраля в старину было принято осматривать, ремонтировать и подготавливать к весне полевой инвентарь — упряжки, конскую сбрую и телеги. При этом в этот день нужно встать с рассветом и сразу же начинать чинить летнюю сбрую.
В эту дату не рекомендуется надевать вещи черного цвета, а также брать деньги в долг. Если соблюсти эту примету, то это поможет избавиться от неприятностей в этот день.
Приметы погоды:
Лес шумит — к оттепели или снегу, а трещит — к затяжным морозам.
Много снега — лето будет дождливым.
Воробьи громко чирикают — скоро придет весна.
Именины отмечают: Владимир, Адриан, Анна, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Роман, Святослав, Семен.