Кино будет: проекты НМГ взяли главные награды премии «Герои большой страны»

Фильмы «Красный шелк», «Дорогой Вилли», «Любопытная Варвара» и «Ландыши. Такая нежная любовь» получили 12 февраля в Москве награды в рамках III Национальной кинопремии «Герои большой страны». «Золотые звезды» вручили героям экранного времени — тем, кто сегодня формирует представление о чести, долге и выборе для миллионов зрителей. Церемония стала не просто подведением итогов года, но и публичным разговором о том, каким должен быть герой в эпоху сериалов и клипового мышления, и почему именно кино сейчас берет на себя роль носителя смыслов и ценностей. Подробности — в материале «Известий».
Проводники смыслов.
В преддверии Дня защитника Отечества в стенах Национального центра «Россия» режиссерам и продюсерам художественного, документального и анимационного кино вручили «Золотые звезды» героев русского контента. Именно так награду представили ведущие церемонии Ника Здорик, звезда фильма «Ландыши. Такая нежная любовь», и Виктор Хориняк, знакомый зрителю по франшизе «Последний богатырь».
В этом году премии вручались в 19 номинациях — семи индустриальных, семи тематических и пяти специальных. Конкуренция была высокой: из 532 заявленных проектов в финал вышли лишь 55. Экспертный совет оценивал не только художественный уровень работ, но и их общественную значимость — влияние на зрителя, вклад в воспитание молодежи, развитие науки, технологий и промышленности, а также в более широком смысле — в демографическую и культурную повестку страны. Отбор проходил в два этапа.
Церемония началась с гимна России. Зал встал, и эта пауза задала общий тон вечера: здесь говорили не только о кино как индустрии, но и о кино как носителе смысла.
— Талантливым людям очень нужны поддержка и признание. Они знают, какие истории сегодня нужны зрителю и почему наличие правильных фильмов перестало быть абстрактным понятием, — отметила в своей речи Ника Здорик.
Со сцены прозвучала и другая ключевая мысль вечера: сериалы и фильмы сегодня стали проводниками традиций и ценностей в большей степени, чем книги. В условиях визуального мышления именно экран формирует язык, образы и модели поведения нового поколения.
«Мы не играем в агитационное кино».
Среди победителей в главных номинациях — сразу несколько заметных проектов, созданных при участии НМГ. Приключенческий детектив режиссера Андрея Волгина «Красный шелк» назвали лучшим игровым фильмом. Картина, вышла в прокат в феврале 2025 года, успев собрать значительную кассу в России, и попала в топ-5 проката в Китае.
Сюжет ленты разворачивается в 1927 году в Транссибирском экспрессе, где бывший царский разведчик и молодой красноармеец оказываются втянутыми в опасную гонку за секретными документами, способными изменить судьбу целых народов. Герои сталкиваются с заговором, шпионажем и собственными внутренними противоречиями — отвагой, честью и сомнениями.
— Наша страна имеет огромный, колоссальный опыт, она прошла разные испытания, но всё равно стоит на ногах. И мы не играем в агитационное кино, никогда не играли. Мне кажется, неправильно учить чему-то зрителя. Зритель должен сам понять, что автор хотел сказать. И сам потом решить, примет он это или нет, — сказал Андрей Волгин «Известиям».
Режиссер отметил, что молодая аудитория картины скорее симпатизировала герою Гоши Куценко. Хотя он и не самый положительный персонаж «Красного шелка», но его действия и актерская игра полюбились зрителю.
— Это интересно, потому что мы были уверены, что людям скорее понравятся персонажи Милоша Биковича и Глеба Калюжного. В «Черном шелке» мы продолжим развивать тему героизма и отношения к родине. Но она будет показана с двух сторон. А все остальное — пока секрет, — поделился режиссер с «Известиями».
Еще один лауреат премии — сериал «Дорогой Вилли». Он получил «Золотую звезду» в номинации «Лучший игровой сериал». Награду принимал один из создателей проекта, заместитель генерального директора по документальным и публицистическим проектам РЕН ТВ Игорь Прокопенко.
— 30 лет назад я познакомился с людьми, которые стали прототипами «Дорогого Вилли». Чисто технически я был знаком и с Брежневым, потому что в 80-е годы присутствовал на параде, но со всеми остальными участниками этого проекта я разговаривал лично. Это история очень актуальна сегодня. Я пытался ее делать и десять лет назад, но не складывалось. А теперь мы с Володей Щегольковым придумали второй сезон, — произнес со сцены Игорь Прокопенко.
Каждой Кате нужен свой Леха.
Проект «Ландыши. Такая нежная любовь» был отмечен как лучший кинопроект, а Нику Здорик назвали «актрисой, формирующей образ настоящего героя».
— Я честно не ожидала! И искренне желаю, чтобы каждая Катя нашла своего Леху, — воскликнула победительница.
Награду забрал и сериал «Любопытная Варвара». Он выиграл в категории «Лучший детский кинопроект». Среди других лауреатов — анимационный фильм «Герои Арктики», сериал «Варшава 21», проект «Группа крови», короткометражная лента «Тыловики РФ».
Помимо наград, важной составляющей форума стала деловая программа — дискуссии о роли кино в формировании ценностей, о психологической работе с аудиторией, о том, какие герои нужны стране и миру, и как киноиндустрия может ответить на вызовы времени. Эксперты объединяли кино, науку, образование и государственные проекты, обсуждая, как сила визуального нарратива влияет на формирование идентичности и культурных ориентиров молодежи.