Пропавшие в Петербурге сестры записали видео из секты и отказались возвращаться

«Я имею свою волю проживать, где хочу и с кем хочу По религиозным убеждениям я отказалась от документов и не пользуюсь ими. Мой отец принуждал меня их брать и пользоваться. Был момент, когда папа злился на нас, когда мы отказались от карточки. Когда моя сестра отказывалась от карточек, когда мы не хотели их брать, проходить по ним в школу, ездить по ним в транспорте, он угрожал», — рассказала 18-летняя Марина.