Зеленский огрызнулся и нарычал на журналиста из США после вопроса о Ермаке

Зеленский огрызнулся на сотрудника издания Atlantic, который спросил о коррупционных причинах отставки экс-главы его офиса Андрея Ермака.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский огрызнулся на сотрудника издания Atlantic, который спросил о коррупционных причинах отставки экс-главы его офиса Андрея Ермака, сообщает РИА Новости.

«У меня были свои причины», — цитирует агентство ответ Зеленского, журналисты подчеркнули, что он «прорычал».

В материале издания из Соединённых Штатов Atlantic по итогам интервью говорится, что Зеленский до сих пор отказывается признать, что «расследование о коррупции вынудило его принять решение об увольнении Ермака».

Напомним, осенью 2025 года Зеленский заявил, что Ермак написал заявление об отставке, в тот же день Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого в квартире Ермака были проведены обыски на фоне коррупционного скандала, фигурантом которого стал предприниматель и соратник Зеленского Тимур Миндич.

В начале февраля кипрский журналист Алекс Христофору рассказал, что вид Зеленского во время интервью телеканалу из Франции France 2 вызывал беспокойство. Зеленский отвратительно выглядел, путал слова и врал.

Ранее сообщалось, что жители Британии шокированы словами Зеленского, который в эфире французского телеканала заявил, что Украина с 2022 года потеряла убитыми 55 тысяч человек.

