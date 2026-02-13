Зеленский огрызнулся и нарычал на журналиста из США после вопроса о Ермаке

Напомним, осенью 2025 года Зеленский заявил, что Ермак написал заявление об отставке, в тот же день Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого в квартире Ермака были проведены обыски на фоне коррупционного скандала, фигурантом которого стал предприниматель и соратник Зеленского Тимур Миндич.