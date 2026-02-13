Вице-президент КХЛ Каменский оценил дерби «Спартак» — ЦСКА

«Интересное дерби получилось, накал присутствовал. Это победу ЦСКА принес вратарь Александр Самонов — он сегодня неоднократно выручал команду», — отметил Каменский.
«“Спартак” сегодня подвела реализация», — продолжил эксперт. — Вы сегодня за кого болели, учитывая ваше армейское прошлое?
По словам Каменского, он сам смотрел игру нейтрально, не болея ни за кого. Также эксперт отметил, что клуб ЦСКА заметно прибавил в обороне.
«Это стиль Игоря Никитина — дисциплинированная оборона, минимум ошибок и жалящие контратаки», — уточнил Каменский.