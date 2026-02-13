Правительство РФ отсрочило уплату утильсбора для крупных автопроизводителей

Российское правительство приняло решение предоставить отсрочку по уплате утилизационного сбора ведущим предприятиям, которые выпускают машины, самоходную технику и прицепы. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщается на сайте Минпромторга России.
— Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года для крупнейших российских производителей автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов перенесен на декабрь 2026 года, — сказано в сообщении ведомства.
В Минпромторге пояснили, что механизм поддержки поспособствует обеспечению стабильной финансовой деятельности компаний и позволит высвободить оборотные средства для инвестпрограмм, закупок комплектующих и заработных плат.
Ранее сообщалось, что в РФ начали обсуждение возможного ужесточения утильсбора. Соответствующий законопроект был подготовлен Минпромторгом и передан на рассмотрение в правительство.
Предлагается пересмотреть правила начисления утильсбора для автомобилей, ввозимых из стран Евразийского экономического союза: Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.