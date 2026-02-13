Правительство РФ отсрочило уплату утильсбора для крупных автопроизводителей

— Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года для крупнейших российских производителей автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов перенесен на декабрь 2026 года, — сказано в сообщении ведомства.