Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южнокорейская сноубордистка стала олимпийской чемпионкой после жёсткого падения

На Олимпийских играх в Италии разыгран комплект наград в сноуборде в дисциплине хафпайп. Золотой медалисткой стала 17-летняя спортсменка из Южной Кореи Га-Он Чхой, которая показала лучший результат турнира — 90,25 балла.

Её победа стала настоящей драмой: во время первой попытки Чхой неудачно упала и долгое время не могла подняться. К спортсменке подъехали спасатели, однако она отказалась от помощи и покинула хафпайп самостоятельно, чтобы уже в третьей попытке продемонстрировать выдающееся выступление.

Серебряную медаль завоевала американка Хлоя Ким (88 баллов), бронзу — японка Мицуки Оно (85 баллов).

Ранее Life.ru рассказывал, как американский конькобежец Джордан Штольц стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 метров. Спортсмен из США установил новый олимпийский рекорд с результатом 1 минута 6,28 секунды.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше