Южнокорейская сноубордистка стала олимпийской чемпионкой после жёсткого падения

Её победа стала настоящей драмой: во время первой попытки Чхой неудачно упала и долгое время не могла подняться. К спортсменке подъехали спасатели, однако она отказалась от помощи и покинула хафпайп самостоятельно, чтобы уже в третьей попытке продемонстрировать выдающееся выступление.
Серебряную медаль завоевала американка Хлоя Ким (88 баллов), бронзу — японка Мицуки Оно (85 баллов).
Ранее Life.ru рассказывал, как американский конькобежец Джордан Штольц стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 метров. Спортсмен из США установил новый олимпийский рекорд с результатом 1 минута 6,28 секунды.
Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.