Реабилитолог Комаров: от метеозависимости спасет контрастный душ и зарядка

В середине февраля сильные морозы отступили. Погода постепенно выравнивается и, как прогнозируют синоптики, меняется в сторону весенней. Но вместе с потеплением метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.
Как адаптироваться к новым погодным условиям, рассказал врач-невролог, руководитель реабилитационного центра Александр Комаров.
Вслед за атмосферным давлением может падать и артериальное.
— Если в холода доза лекарств была отрегулирована под повышенное давление, сейчас может возникнуть «перебор» с гипотензивными препаратами, — говорит реабилитолог Life.ru.
Возможно, потребуется корректировка препарата, но проводить ее лучше под контролем врача.
Молодым людям, которые страдают метеозависимостью, стоит воздействовать на сосудистый тонус немедикаментозными способами. Это может быть утренняя гимнастика с нагрузкой на крупные мышечные группы: приседания, упражнения для спины и пресса, отжимания. Такая работа стимулирует выработку серотонина, адреналина и норадреналина, что поможет удерживать давление в нужных границах.
Еще один способ — это контрастный душ с разницей температур примерно в 10 градусов. Такая тренировка укрепит периферические сосуды и сосуды головного мозга.
Отрегулировать вегетативную нервную систему поможет молотый кофе, но лучше не пить его, а просто насладиться ароматом, сделать несколько глубоких вдохов.
— Резкий прием кофеина может вызвать «качели» давления и разбалансировать состояние, — дал совет невролог.
К выходным, 14−15 февраля погода в столичном регионе перейдет в плюсовой режим. Столбики термометров повысятся до +2 градусов, сообщает RT.
Холодная и снежная зима в России действительно может «отсрочить» наступление тепла. Но весна, скорее всего, придет в свои положенные сроки.
Средняя дата перехода температуры через ноль в центральной части страны приходится примерно на 21−23 марта, сообщает 360.ru.
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что раньше последней декады марта говорить о теплой весенней погоде и о метеорологической весне рано. Такой прогноз относится не только к Москве, но и ко всей Центральной России, пишет Lenta.ru.