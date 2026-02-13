Реабилитолог Комаров: от метеозависимости спасет контрастный душ и зарядка

Молодым людям, которые страдают метеозависимостью, стоит воздействовать на сосудистый тонус немедикаментозными способами. Это может быть утренняя гимнастика с нагрузкой на крупные мышечные группы: приседания, упражнения для спины и пресса, отжимания. Такая работа стимулирует выработку серотонина, адреналина и норадреналина, что поможет удерживать давление в нужных границах.