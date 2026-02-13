Ричмонд
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский: лучшие в мире вратари — русские

Вице-президент КХЛ заявил, что высококлассная хоккейная школа и страсть к этому виду спорта делают наших спортсменов одними из лучших.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский в разговоре с aif.ru оценил российских хоккеистов. По словам эксперта, если бы команда России по хоккею принимала участие в ОИ-2026, то мы бы гарантированно заняли призовое место.

«Мы бы точно вошли в тройку призёров, не ниже», — заметил Каменский.

В России традиционно высококлассная хоккейная школа.

«Среди лучших игроков НХЛ представлено много россиян, — оценил эксперт. — Наши вратари — лучшие в мире, нападающие великолепные, да и защитники достойные появились. У нас однозначно очень сильная команда в хоккее».

Ранее Каменский оценил шансы хоккейного клуба ЦСКА на победу в Кубке Гагарина. Их победа в дерби вечером 12-го февраля показала, что команда сильно прибавила в обороне, отметил эксперт.