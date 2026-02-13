Молитва, скрипка и особый прейскурант: секта Кузи переобулась в массажные салоны и снова при деньгах

Пятый круг отводился для людей, которые ещё не знали о божественности Кузи. А к шестому кругу он относил тех людей, кто узнал его, но отверг. Их называли не иначе как «демонами» или «овощами» и «огурцами». Там же часто оказывались родственники адептов — мужья, жёны, дети, родители. Их Кузя призывал бросать: с супругами разводиться, а детей отдавать в приюты. При этом их можно было обманывать, предавать, желать смерти, потому что «демонам положено быть в аду» и «Господь вас за это не накажет».