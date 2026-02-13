Молитва, скрипка и особый прейскурант: секта Кузи переобулась в массажные салоны и снова при деньгах

Клиент платит за массаж. Уходит без ничего.
Телеграм-канал BAZA выяснил, что на рынке подобных услуг работает не менее 20 женщин из ближайшего окружения Кузи — Андрея Попова. Они размещают объявления с предложением массажных услуг на легальных площадках по вполне приемлемым ценам. Впрочем, уже в ходе встречи клиентам предлагаются и дополнительные услуги.
Способы того самого массажа и количество участвующих девушек тоже оговариваются — такие услуги увеличивают ценник на 8−10 тыс. рублей за сеанс.
По подсчётам BAZA, подобные массажные салоны обеспечивают прибыль не менее 12 млн рублей в месяц.
Духовник из колонии. Молебны со скидкой.
По данным BAZA, во время сеанса массажистки также рассказывают о неком своём духовнике — 48-летнем «иеромонахе Николае». Мол, нелюдимый, ни с кем из мирян не взаимодействующий и почти слепой, но своими молитвами способен лечить и тело, и душу. Судя по описанию, этот затворник очень похож на того самого недавно вышедшего на свободу Андрея Кузю Попова.
За отдельный прайс женщины склоняют клиентов заказать у него молебен. Хит сезона — молебен о здравии участников СВО. Их заказывают на полгода или год: полгода стоит 1000 рублей, год — 1500. При этом «на год помощь приходит быстрее и действует дольше».
Если клиенту дорого, подешевле молебны могут осуществлять «святые отцы» из окружения Кузи, но они попроще и «послабее».
«Я не за то сидела, чтоб вы мне тыкали».
Корреспондент BAZA посетил один из таких салонов. Его встретила 53-летняя массажистка, которая представилась Анастасией Чеботарёвой — в прошлом известной скрипачкой международного уровня, выступавшей в Японии и Франции.
— Слушай, я давненько этим занимаюсь, я в Японии восемь лет жила, так получилось, по контракту. Жила и работала. Я музыкант, заодно там обучалась… не только обучалась, но и практиковала массаж, остеопатию, игло- и рефлексотерапию. У меня есть много чего интересного, — рекламировала она себя.
Складывается впечатление, что всё это она променяла на сомнительную связь с Кузей, на которого работала раньше и, похоже, работает до сих пор.
По свидетельствам жителей дома на Краснопролетарской улице в Москве, где ранее был молельный дом «бога Кузи», Чеботарёва там появляется и сейчас и, похоже, менять свой образ жизни не собирается.
— Она говорит: «Я не за то столько лет сидела, чтобы вы мне тут ещё указывали», — рассказала корреспонденту BAZA консьерж подъезда, где расположена квартира сектантов.
Похоже, служитель скрипки однажды кроме зависимости от Кузи выбрала деньги и власть над остальными адептами.
Пять кругов ада по версии «бога Кузи».
Напомним, секта «бога Кузи» — это незарегистрированная псевдоправославная религиозная группа деструктивной направленности, которая действовала в России (прежде всего в Москве) с конца 90-х и по 2010-е годы.
Её лидер — уроженец подмосковного Долгопрудного Андрей Попов, известный также как «епископ Роман», «Кузьма Алексеев» и, конечно, «бог Кузя». Объявив о своей божественности, он разделил своих последователей на шесть категорий-кругов.
Первый круг занимали четыре жены, включая Жанну Фролушкину, которой принадлежала недвижимость секты, именно она занималась всеми финансовыми вопросами.
Во втором круге находилась главная помощница — «воскресник». Третий круг — особо приближённые последователи, которые назывались «апостолами». Женщины из этого круга входят в гарем Кузи.
В четвёртый круг входили простые последователи, работавшие на православных выставках, которых Попов называл «субботниками». Женщины из этого круга являлись кандидатами в гарем.
Пятый круг отводился для людей, которые ещё не знали о божественности Кузи. А к шестому кругу он относил тех людей, кто узнал его, но отверг. Их называли не иначе как «демонами» или «овощами» и «огурцами». Там же часто оказывались родственники адептов — мужья, жёны, дети, родители. Их Кузя призывал бросать: с супругами разводиться, а детей отдавать в приюты. При этом их можно было обманывать, предавать, желать смерти, потому что «демонам положено быть в аду» и «Господь вас за это не накажет».
Вся недвижимость и деньги адептов должны принадлежать секте, известно, что только на зоопарк основателя секты последователи собирали по нескольку миллионов рублей ежегодно.
Триста миллионов изъяли. Собрал заново.
Порядки в секте были строгими, прихожан жестоко наказывали за любые провинности. В 2014 году в ходе расследования уголовного дела о нанесении побоев в помещениях организации на Краснопролетарской улице и в Большом Кондратьевском переулке прошли обыски.
В результате оперативники изъяли два десятка коробок с тысячными и пятитысячными банкнотами на общую сумму 300 млн рублей и более 100 тыс. долларов, а также поддельные печати реальных религиозных организаций, религиозную литературу и свыше 50 видов редких животных.
В июле 2018 года суд признал Кузю виновным в мошенничестве и создании религиозной организации, посягающей на жизнь и здоровье граждан, и приговорил его к пяти годам заключения в исправительной колонии общего режима.
Впрочем, с учётом срока, проведённого в СИЗО, он оказался на свободе уже через год. Считается, что он — самый богатый глава религиозного культа в истории России.
Похоже, за время отсидки Попов и его окружение вовсе не раскаялись и намерены продолжать зарабатывать на необразованности и внушаемости своих жертв, просто теперь это делается более осмотрительно.