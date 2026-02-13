Москвичка постирала кота в стиральной машине

Этот случай стал напоминанием о том, как важно быть внимательным к домашним животным и следить за их безопасностью, особенно вблизи бытовой техники. Спасатели также призвали владельцев домашних животных быть осторожными и проверять, нет ли питомцев в закрытых пространствах перед запуском стиральных машин.