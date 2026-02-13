Ричмонд
Москвичка постирала кота в стиральной машине

В Москве произошел необычный инцидент, когда женщина случайно запустила стиральную машину с котом внутри, что вызвало панику и потребовало вмешательства спасателей.

В Москве произошел необычный инцидент, когда женщина случайно запустила стиральную машину с котом внутри, что вызвало панику и потребовало вмешательства спасателей. Об этом пишет Telegram-канал «Москвач».

По информации, поступившей от очевидцев, инцидент произошел в одном из жилых домов столицы. Женщина, не заметив, что её питомец забрался в стиральную машину вместе с одеждой, запустила цикл стирки. Когда она услышала громкие кошачьи вопли, то сразу остановила устройство, но дверца машины заблокировалась.

Ситуация требовала срочного вмешательства, и на место происшествия прибыли спасатели. Они смогли открыть дверцу стиральной машины и освободить испуганного кота. К счастью, питомец отделался лишь испугом и не получил серьезных травм.

Этот случай стал напоминанием о том, как важно быть внимательным к домашним животным и следить за их безопасностью, особенно вблизи бытовой техники. Спасатели также призвали владельцев домашних животных быть осторожными и проверять, нет ли питомцев в закрытых пространствах перед запуском стиральных машин.

