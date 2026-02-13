Скандал с Тодоренко и ее другом-аллергиком: «шутка» может обернуться реальным тюремным сроком

Регине Тодоренко грозит уголовная статья, если подтвердится ее умысел — намеренное добавление аллергена в питье при осознании всех рисков. Об этом рассказала адвокат Ольга Власова, ее слова передает «Звездач».
Ранее телеведущая публично сообщила, что угостила медом человека с аллергией, списав возможные последствия на психосоматику. Итогом стало тяжелое состояние — отек Квинке.
По информации эксперта, за умышленное причинение вреда здоровью может грозить до 8 лет лишения свободы.
Власова уточнила, что слова Тодоренко закон не нарушают. Уголовное дело может появиться только по заявлению пострадавшего с доказанным вредом здоровью — мера ответственности определится тяжестью этого вреда.
«Я считаю, что все болезни, они психосоматические. Отравила одного молодого человека, который считал, что ему нельзя мед», — сделала ранее заявление сама Тодоренко.
Позднее на сторону Тодоренко встал ведущий Владимир Маркони.