Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле поддержали введение оценки за поведение в школах

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Введение оценки за поведение в школах может быть действенным инструментом учителей в отношении учеников, которые разрушают дисциплину в классе. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Источник: РИА "Новости"

«Я отношусь к этому позитивно, у учителя должен быть какой-то инструмент к такому “отрезвлению” учащихся, которых сейчас просто невозможно урезонить. Если вдруг кто-то себя ведет неподобающим образом, разрушает дисциплину в классе, у учителя должен быть какой-то инструментарий. Не просто в дневнике написать “вызываю родителей в школу”, а поставить посредственную или неудовлетворительную оценку за поведение», — сказал Новиков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он акцентировал внимание, что в школе учатся в том числе дети переходного возраста, для которых, с одной стороны, «море по колено», а с другой — «все взрослые раздражают». «И в этот момент какие-то ограничители, сдерживающие факторы, наверное, должны быть», — заключил Новиков.

Апробация оценки поведения идет с начала 2025/2026 учебного года. В ней принимают участие 89 школ из 7 пилотных регионов России, каждая из которых выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения. По итогам эксперимента будет выбрана одна модель. Ее введут в школах с 1 сентября 2026 года.