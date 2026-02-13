В Москве женщина постирала кота в стиральной машине: вот что сделали спасатели

«Одеваясь на бегу, связались с хозяйкой кота, и настоятельно рекомендовали приоткрыть отсек для засыпки порошка для подачи воздуха и срочно вынуть клапан слива внизу машинки. Это частично сработало — уровень воды сильно упал и кот смог лучше дышать. Прибыв, приложили некоторое усилие и открыли дверь машинки», — сказано в релизе.