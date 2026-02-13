Ричмонд
В Москве женщина постирала кота в стиральной машине: вот что сделали спасатели

Московские спасатели вызволили кота из работающей стиральной машины.

Источник: Комсомольская правда

Москвичка включила стиральную машину, не заметив, что туда забрался её домашний кот. К счастью, всё завершилось хорошо для домашнего любимца. Историю рассказывает официальный канал общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Сообщается, что кота зовут Джой. Около восьми часов вечера его хозяйка в панике позвонила спасателям и рассказала, что её питомец стирается в стиральной машине.

«Одеваясь на бегу, связались с хозяйкой кота, и настоятельно рекомендовали приоткрыть отсек для засыпки порошка для подачи воздуха и срочно вынуть клапан слива внизу машинки. Это частично сработало — уровень воды сильно упал и кот смог лучше дышать. Прибыв, приложили некоторое усилие и открыли дверь машинки», — сказано в релизе.

Кота высушили полотенцами. Через какое-то время он успокоился и поел.

Как в Петербурге более двух недель спасали рыжего кота, который оказался замурован в стенах старого исторического дома на улице Чайковского, читайте здесь на KP.RU.

Также сайт KP.RU рассказывал, как люди с разных уголков России спасали кота, который один на поезде проехал половину страны.