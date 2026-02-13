В олимпийской деревне всего за три дня закончились бесплатные презервативы

В олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо запасы бесплатных презервативов, предоставленных спортсменам, иссякли менее чем за трое суток с момента открытия Игр. Об этом сообщает газета La Stampa со ссылкой на анонимного участника зимней Олимпиады.
Изначально для проживающих было заготовлено порядка 10 тысяч изделий, но этого количества оказалось явно недостаточно. Ожидается поставка новой партии, однако точные сроки пока не называются.
Для сравнения, на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году организаторы предусмотрели около 300 тысяч презервативов.
Ранее сообщалось, что итальянские журналисты объявили забастовку из-за скандала на открытии Игр.
